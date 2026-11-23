به مناسبت هفته بسیج رزمایش کارزار خدمت در محلات کرامت موسی بن جعفر، کاظمیه، الهیه، انقلاب و محدوده سه راه اسدی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، ناصری فرماندار بیرجند در این رزمایش گفت: مسائل و مشکلات مطرح شده مردم از جمله نوسازی و بازآفرینی بافت فرسوده، کمبود فضای آموزشی، روشنایی برخی معابر و برخورد با متکدیان و افراد متجاهر، ایجاد فضا‌های ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در مورد هر یک از مسائل و مشکلات قول مساعد داده شد.

سرهنگ طالبی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند هم از برگزاری این رزمایش در دو مرحله در روستای حاجی آباد و موسی بن جعفر و دیگر محلات این محدوده خبر داد و گفت: قرار است با هدف رفع مسائل محلات کرامت در مرحله بعدی در محله سراب و خیابان سپیده برگزار شود.