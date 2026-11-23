در راستای تقویت آموزش‌های مهارتی و ارتباط میان نظام آموزشی و بخش تولید، دانش‌آموزان پایه دهم رشته معدن هنرستان فارابی شهرستان خاش از معدن طلای تفتان سیستان و بلوچستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر هنرستان فارابی خاش گفت: در این بازدید، کارگاه تخصصی ایمنی در معادن برای هنرجویان برگزار شد و دانش‌آموزان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه، با مراحل فرآوری طلا و بخشی از فعالیت‌های تخصصی این مجموعه از نزدیک آشنا شدند.

منصور ریگی گوهرکوهی افزود: بازدید‌های تخصصی هنرجویان به‌صورت هفتگی ادامه خواهد داشت و در کنار آن، کلاس‌های آموزشی در بخش‌های مختلف معدن برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان پیش از ورود به بازار کار، با دانش فنی و مهارت‌های مورد نیاز این صنعت آشنا شوند.

وی ادامه داد: یکی از نیاز‌های مهم صنایع معدنی، برخورداری از نیرو‌های متخصص و آموزش‌دیده است و هنرستان‌ها می‌توانند با شناسایی نیاز‌های واقعی صنایع و متناسب‌سازی آموزش‌ها، نقش مؤثری در تأمین این نیرو‌ها داشته باشند.

مدیر هنرستان فارابی خاش بیان کرد: وقتی دانش‌آموزان از دوران تحصیل با محیط واقعی کار، تجهیزات، فرآیند‌های تولید و اصول ایمنی آشنا شوند، آمادگی بیشتری برای ورود به بازار کار خواهند داشت و زمینه استفاده از ظرفیت جوانان بومی در واحد‌های صنعتی نیز فراهم می‌شود.

ریگی گوهرکوهی خاطرنشان کرد: توسعه هنرستان‌های متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه و ایجاد ارتباط مستمر میان مراکز آموزشی و واحد‌های تولیدی، از راهکار‌های مهم کاهش فاصله آموزش و اشتغال است و انتظار می‌رود این همکاری‌ها در آینده به آموزش‌های پیشرفته‌تر، کارورزی و فراهم‌شدن زمینه جذب نیرو‌های آموزش‌دیده بومی منجر شود.