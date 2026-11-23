به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، در آیین وداع با شهید گمنام، ضمن خیرمقدم به حاضران و قدردانی از حضور خودجوش و دلی کارکنان و مدیران صنعت آب و برق، گفت: برگزاری این مراسم به حرمت مقام والای شهید گمنام و با همت و همراهی صمیمانه همکاران شکل گرفت و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا فراهم کرد.

وی با درود به ارواح پاک شهدای ایران اسلامی، به‌ویژه شهدای صنعت آب و برق و چهار شهید والامقام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، افزود: وزارت نیرو در دو جنگ تحمیلی اخیر، در شرایطی بسیار دشوار و با وجود تهدید‌ها و خطرات، پای کار خدمت‌رسانی به مردم ایستاد و کارکنان صنعت آب و برق با حضور به‌موقع در مناطق آسیب‌دیده، برای استمرار خدمات‌رسانی و جلوگیری از وقفه در تامین آب و برق تلاش کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با قدردانی از ایثار و فداکاری کارکنان صنعت برق تصریح کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، نیرو‌های عملیاتی صنعت آب و برق با وجود شرایط دشوار و خطرات ناشی از حملات، در نخستین فرصت در محل حاضر می‌شدند تا خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه استمرار داشته باشد که این تلاش‌ها و فداکاری‌ها شایسته قدردانی و خداقوت ویژه است.

محمودی­ضمن قدردانی از حضور مسئولان، مدیران، خانواده بزرگ صنعت آب و برق و به ویژه کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در این آیین معنوی، حضور جانبازان و ایثارگران را ارج نهاد و بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و پاسداشت فداکاری‌های آنان تأکید کرد.