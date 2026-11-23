رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: ساماندهی شرکت‌های دولتی و تحت مدیریت دولت نیازمند نقشه راه واحد است که کارگروه بهره وری شرکت های دولتی آن را تهیه و به رئیس جمهور ارسال کرده است.

محمدصالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهره‌وری در گفت وگو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت گفت: ساماندهی این شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اصلاح ساختاری دولت است؛ چراکه این مجموعه‌ها سهم قابل‌توجهی در اقتصاد کشور دارند و عملکرد آنها بر صنایع و کسب‌وکار‌های مرتبط نیز تأثیرگذار است.

وی با تشریح اقدامات سازمان ملی بهره‌وری در ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی اظهار کرد: در قالب کارگروه بهره‌وری شرکت‌های دولتی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی حضور دارند و دبیرخانه این کارگروه در سازمان ملی بهره‌وری مستقر است.

اولیا افزود: بر اساس شیوه‌نامه مصوب این کارگروه، بهره‌وری شرکت‌ها به‌صورت سالانه ارزیابی و برای هر شرکت کارنامه بهره‌وری صادر می‌شود. در حال حاضر، یکی از نتایج این ارزیابی‌ها، تعیین پاداش مدیران بر اساس سطح بهره‌وری شرکت‌هاست. با این حال، سازمان ملی بهره‌وری در سه سال اخیر، علاوه بر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها، تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده و شناسایی مسائل ساختاری آنها را نیز در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری ادامه داد: در همین راستا، نقشه راهی برای ساماندهی شرکت‌های دولتی و تحت مدیریت دولت تهیه و طی نامه‌ای با امضای رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به رئیس‌جمهور ارسال شده است.

وی با اشاره به تفاوت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت تصریح کرد: شرکت‌های دولتی، شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت است؛ اما در کنار آنها، شرکت‌هایی وجود دارند که اگرچه سهم دولت در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، اما انتصاب مدیران و نفوذ اصلی در تصمیم‌گیری‌هایشان در اختیار دولت قرار دارد. اهمیت ساماندهی این دسته از شرکت‌ها کمتر از شرکت‌های دولتی نیست و حتی ممکن است دغدغه اصلاح و مدیریت آنها بیشتر باشد.

اولیا با بیان اینکه برآورد‌های سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد سهام شرکت‌های بورسی در اختیار مجموعه شرکت‌های دولتی و تحت مدیریت دولت قرار دارد، گفت: این آمار نشان‌دهنده گستردگی نفوذ و تأثیرگذاری این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور است.

وی یکی از آسیب‌های شناسایی‌شده در بررسی وضعیت این شرکت‌ها را تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و موازی‌کاری در مدیریت آنها دانست و افزود: سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌ها هرکدام در بخش‌هایی از مدیریت این شرکت‌ها نقش دارند. از این‌رو، پیشنهاد سازمان ملی بهره‌وری، تعیین یک نهاد واحد برای راهبری و هماهنگی امور شرکت‌هاست تا از پراکنده‌کاری و تداخل مسئولیت‌ها جلوگیری شود.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری در تشریح پیشنهاد‌های ارائه‌شده در نقشه راه ساماندهی شرکت‌ها اظهار کرد: با توجه به وجود شورای اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اعضایی از سه قوه، پیشنهاد شده است مسئولیت و اختیارات کلان تصمیم‌گیری در این حوزه به این شورا واگذار شود. همچنین پیشنهاد شده رئیس‌جمهور یک دستیار ویژه یا فردی با اختیارات کافی برای مدیریت و پیشبرد پروژه اصلاح شرکت‌ها منصوب کند.

اولیا با تأکید بر ضرورت بررسی موردی وضعیت شرکت‌ها گفت: نمی‌توان برای همه شرکت‌ها حکم یکسانی صادر کرد؛ چراکه سودده یا زیان‌ده بودن آنها لزوماً نشان‌دهنده میزان بهره‌وری و کیفیت عملکردشان نیست. ممکن است سود یک شرکت ناشی از رانت مواد اولیه، انرژی یا برخورداری از بازار انحصاری باشد؛ در مقابل، زیان برخی شرکت‌ها نیز ممکن است به دلیل انجام تکالیفی باشد که نهاد‌های بالادستی بر عهده آنها گذاشته‌اند، بدون آنکه اختیار کافی برای مدیریت فعالیت‌های خود داشته باشند.

وی یکی دیگر از محور‌های اصلاحی را تفکیک فعالیت‌های تجاری از مأموریت‌های حاکمیتی شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: زمانی که این دو نوع فعالیت با یکدیگر مخلوط می‌شوند، امکان ارزیابی دقیق عملکرد شرکت از بین می‌رود و حتی ممکن است ضعف‌های بهره‌وری در پوشش تکالیف حاکمیتی پنهان بماند.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تأکید کرد: اگر شرکتی علاوه بر فعالیت تجاری، مأموریتی حاکمیتی بر عهده می‌گیرد، باید این مأموریت در قالب قراردادی مشخص تعریف شود و حق‌الزحمه آن نیز به‌صورت شفاف تعیین شود. همچنین نظام پرداخت و پاداش مدیران و کارکنان باید متناسب با عملکرد و مسئولیت‌های آنها باشد.

اولیا در پایان، شفافیت اطلاعات را از دیگر الزامات اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی دانست و گفت: اطلاعات مربوط به عملکرد این شرکت‌ها باید به‌صورت روشن و قابل ارزیابی در دسترس باشد تا امکان سنجش دقیق بهره‌وری، شناسایی ناکارآمدی‌ها و اتخاذ تصمیمات اصلاحی فراهم شود. نقشه راه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری نیز با هدف ایجاد چنین چارچوبی به رئیس‌جمهور ارسال شده و این سازمان در انتظار تصمیم‌گیری دولت درباره پیشنهاد‌های مطرح‌شده است.