شبکه رادیویی فرهنگ امروز دوشنبه دوم آذر، با دست پر به سراغ مخاطبان می‌آید و برنامه‌های «ققنوس» و «نیستان» را با محور ادبیات و موسیقی روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه میزبان ابوالقاسم وردیانی ، رئیس هیأت‌مدیره مجمع جهانی قلم، خواهد بود تا درباره رسالت نویسندگان در رساندن صدای ملت ایران به عرصه‌های بین‌المللی گفت‌و‌گو کند.

همچنین در بخش دیگری از برنامه، نعیمی ذاکر، نویسنده و مترجم حوزه کودک و نوجوان، ابعاد رسانه‌ای ادبیات این گروه سنی را واکاوی می‌کند.

پخش گفت‌و‌گو با اسدالله شعبانی، شاعر خاطره‌ساز کتاب‌های درسی، نگاهی نو به شاهنامه در بخش «توسن سخن» و شعری در سوگ حضرت‌ام‌البنین (س) از دیگر بخش‌های این مجله ادبی است.

مجله ادبی رادیویی «ققنوس» از ساعت ۱۵ با تهیه‌کنندگی مریم مردانی پخش می‌شود.

همچنین ، برنامه تخصصی «نیستان» نیز ساعت ۲۱ به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و کارشناسی رضا مهدوی روی آنتن می رود.

این برنامه در بخش «موسیقی، کودک و خانواده» با دکتر امید قبادی درباره تأثیر تمرین موسیقی در دوران کودکی بر رشد ذهنی گفت‌و‌گو می‌کند.

بخش «شناخت موسیقی دستگاهی ایران» به بازخوانی دیدگاه های زنده‌یاد استاد محمدرضا لطفی درباره قالب‌های شعری اختصاص دارد و دامون شش‌بلوکی نیز در بخش «موسیقی اقوام»، موسیقی منطقه کهگیلویه و بویراحمد را بررسی می‌کند.

مرور رویداد‌های موسیقی کشور از جمله آیین بزرگداشت بهمن رجبی و انتشار آلبوم‌های «نخل آواز» و «چون جویبار» از دیگر بخش‌های این برنامه است.