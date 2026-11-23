بسیج، جان‌فدای ایران»؛ این تعبیر، تنها یک شعار نیست، بلکه روایت روشن و ماندگار مردان و زنانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار عباسعلی محمدیان به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج پیام تبریک صادر کرد در متن پیام فرمانده انتظامی تهران بزرگ آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسیج، جان‌فدای ایران»؛ این تعبیر، تنها یک شعار نیست، بلکه روایت روشن و ماندگار مردان و زنانی است که در بزنگاه‌های تاریخ این سرزمین، بی‌ادعا و خالصانه پای کار ایران ایستاده‌اند و امنیت، عزت و سربلندی میهن را بر آسایش و منافع شخصی خود مقدم داشته‌اند.

هفته بسیج، فرصت مغتنمی برای پاسداشت فرهنگ ایثار، ایمان، اخلاص و خدمتگزاری مردمی است که از نخستین روز‌های شکل‌گیری این نهاد برخاسته از متن ملت، در عرصه‌های گوناگون دفاع از کشور و خدمت به مردم حضوری مؤثر و مسئولانه داشته‌اند.

بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس، تنها در میدان نبرد و دفاع از مرز‌های میهن نقش‌آفرینی نکرد؛ بلکه در عرصه‌های پشتیبانی، امدادرسانی، تأمین نیاز‌های جبهه‌ها و همراهی با خانواده‌های رزمندگان نیز تکیه‌گاهی ارزشمند برای کشور بود. این روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور بی‌منت، پس از پایان جنگ نیز در حوادث طبیعی، بحران‌ها، رویداد‌های اجتماعی و عرصه‌های خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی استمرار یافت و نشان داد بسیج، نهادی محدود به یک مقطع تاریخی نیست، بلکه فرهنگی زنده و ریشه‌دار در متن جامعه ایران است.

حضور مؤثر و فداکارانه بسیجیان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که هرگاه امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران عزیز در معرض تهدید قرار گیرد، فرزندان این سرزمین در کنار سایر مدافعان میهن به میدان می‌آیند. تقدیم شهدای گران‌قدر در این عرصه‌ها نیز سندی ماندگار از عهد و پیمان ناگسستنی بسیج با ایران و ملت بزرگ آن است. بسیج در این آزمون‌ها، بار دیگر امتحان خود را پس داد و نشان داد که روحیه ایثار و فداکاری، همچنان در نسل‌های مختلف این سرزمین زنده و جاری است.

در این میان، پیوند و هم‌افزایی بسیج و فرماندهی انتظامی، جلوه‌ای ارزشمند از وحدت و انسجام ملی در پاسداری از امنیت و آرامش مردم است. پلیس و بسیج، هر دو برخاسته از مردم و برای مردم‌اند؛ دو بازوی خدمت و امنیت که در میدان‌های مختلف، از مقابله با تهدید‌ها تا کمک‌رسانی و صیانت از آرامش شهروندان، در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

ایران عزیز را می‌توان به شمعی فروزان تشبیه کرد که نور و گرمای آن، هویت، امید و حیات یک ملت است و بسیج، فراجا، ارتش و سپاه، همچون پروانگانی عاشق و جان‌فدا، گرد این شمع مقدس می‌چرخند تا شعله آن از گزند طوفان‌ها و توطئه‌ها در امان بماند. هر یک با مسئولیت و مأموریتی متفاوت، اما با آرمانی مشترک: پاسداری از ایران، صیانت از مردم و حفظ امنیت و استقلال این سرزمین. این هم‌افزایی، جلوه‌ای از یک حقیقت بزرگ است؛ ایران زمانی استوارتر و سربلندتر خواهد بود که همه فرزندانش در دفاع از آن، همدل و هم‌صدا باشند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بسیج، به‌ویژه شهدای مدافع میهن در جنگ‌های تحمیلی اخیر، فرارسیدن هفته بسیج را به همه بسیجیان غیور، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و آحاد ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و خدمات صادقانه این عزیزان صمیمانه قدردانی دارم.

امیدوارم در پرتو وحدت، همدلی و استمرار روحیه بسیجی، شاهد تقویت هرچه بیشتر امنیت پایدار، آرامش عمومی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز باشیم.

سرتیپ پاسدار محمدیان

فرمانده انتظامی تهران بزرگ