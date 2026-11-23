کارشناس سلامت کودکان و نوزادان مرکز بهداشت کیش، گفت: شناسایی عوامل خطر در دوران بارداری، مراقبت‌های استاندارد مادر و نوزاد، ارجاع به‌موقع موارد پرخطر و پیگیری مستمر، نقش مهمی در پیشگیری از عوارض و کاهش مرگ‌ومیر نوزادی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سمیه دارینی، افزود: تولد زودرس و عوارض ناشی از آن از عوامل مهم مرگ نوزادان در سراسر جهان محسوب می‌شود و با برنامه‌ریزی هدفمند و تقویت همکاری بین‌بخشی و برون بخشی می‌توان از بسیاری از پیامد‌های ناگوار آن پیشگیری کرد.

او افزود: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود ۱۵ میلیون نوزاد در سراسر جهان نارس متولد می‌شوند و تقریباً از هر ۱۰ تولد، یک نوزاد نارس است.

سمیه دارینی، خاطرنشان کرد: شناسایی عوامل خطر بارداری، تشخیص علائم هشدار دهنده و ارائه مراقبت‌های مناسب می‌تواند در کاهش عوارض و مرگ‌ومیر این نوزادان مؤثر باشد.

او افزود: اقدامات مرکز بهداشت کیش در راستای کاهش مرگ و میر نوزادان در راستای اجرای برنامه‌های سلامت مادر و نوزاد و بر اساس مصوبات کمیته برون بخشی پیشگیری از مرگ‌ومیر مادران و نوزادان در سال ۱۴۰۴، اقدامات متعددی با هدف ارتقای کیفیت مراقبت‌ها، شناسایی عوامل خطر و کاهش عوارض ناشی از تولد زودرس انجام شده است.

سمیه دارینی، افزود: با تقویت مراقبت‌های دوران بارداری و شناسایی مادران پرخطر، شناسایی عوامل خطر زایمان زودرس، پایش وضعیت سلامت مادران باردار و پیگیری منظم مراقبت‌ها با هدف پیشگیری از عوارض بارداری، ارجاع به‌موقع مادران پرخطر، شناسایی علائم هشدار دهنده زایمان زودرس و ارجاع سریع مادران نیازمند مراقبت‌های تخصصی به مراکز درمانی مربوطه است.

او افزود: آموزش علائم خطر دوران بارداری، اهمیت مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی و نقش مراقبت‌های دوران بارداری در پیشگیری از تولد زودرس، توجه ویژه به نوزادان نارس، پیگیری مراقبت‌های پس از تولد و تأکید بر انجام مراقبت‌های استاندارد به‌منظور پیشگیری از عوارض احتمالی، همکاری مستمر مراکز بهداشتی و بیمارستان و پیگیری اجرای مصوبات کمیته پیشگیری از مرگ‌ومیر مادران و نوزادان و ارجاع به بیمارستان‌های با تجهیزات NICU تخصصی با هدف بهبود روند مراقبت و کاهش موارد قابل پیشگیری است.

کارشناس سلامت کودکان و نوزادان مرکز بهداشت کیش، گفت: با اجرای اقدامات پیشگیرانه، تقویت مراقبت‌های دوران بارداری، شناسایی و پیگیری مادران پرخطر و همکاری مؤثر مجموعه‌های بهداشتی و درمانی، روند مراقبت از مادران و نوزادان در مجموعه تحت پوشش مرکز بهداشت کیش تقویت شده است.

سمیه دارینی تصریح کرد: تجربه مرکز بهداشت کیش نشان می‌دهد برنامه‌ریزی هدفمند و همکاری مؤثر بخش‌های بهداشتی و درمانی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از مرگ‌های قابل اجتناب و حفظ حیات نوزادان داشته باشد.