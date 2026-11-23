عارف با قدردانی از حمایت رئیس‌جمهور اظهار داشت: «قدرشناس این نگاه هستیم و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف دولت و خدمت‌رسانی به مردم به کار می‌بریم.»

وی با اشاره به برخی شایعات رسانه‌ای درباره تذکر رئیس‌جمهور به وی گفت: عده‌ای می‌خواهند ما را سرگرم مسائل حاشیه‌ای کنند تا نتوانیم به اهداف و وظایف اصلی خود دست یابیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره تذکر رئیس‌جمهور به وی تصریح کرد: «در جلسه‌ای که برخی رسانه‌ها درباره آن شایعه ساخته‌اند، اصلاً رئیس‌جمهور حضور نداشت که به بنده تذکر بدهند.»

عارف با تأکید بر ضرورت پرهیز دولت از ورود به حاشیه‌ها، خواستار تمرکز اعضای کابینه بر مسئولیت‌های اصلی و پیگیری امور کشور شد و تصریح کرد که حاشیه‌سازی‌ها نباید موجب انحراف دولت از برنامه‌ها و مأموریت‌های اصلی شود.

وی با اشاره به دشواری‌های اداره کشور در شرایط جنگی و تلاش دولت برای حفظ آرامش جامعه، تأکید کرد مجموعه دولت باید از گرفتار شدن در مسائل حاشیه‌ای پرهیز کند و توان خود را صرف تحقق برنامه‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با قدردانی دوباره از نگاه حمایتی رئیس‌جمهور، بر عزم خود برای همکاری و هماهنگی در مسیر پیشبرد اهداف دولت تأکید کرد.

عارف در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه هیئت دولت، با اشاره به ضرورت رعایت محرمانگی مذاکرات و مباحث داخلی کابینه گفت: «تمام مذاکرات در جلسات هیئت دولت سری است و انتشار آنها تنها با اجازه رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است.»

وی با تفکیک مذاکرات داخلی از مصوبات دولت افزود: مصوبات هیئت دولت که به‌ندرت دارای طبقه‌بندی محرمانگی هستند، منتشر می‌شوند و به اطلاع عموم مردم می‌رسند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط انتشار اطلاعات جلسات دولت، از اعضای کابینه خواست از بازگو کردن مباحث و بررسی‌های کارشناسی مطرح‌شده در جلسات، حتی برای نزدیکان و اعضای خانواده خود، خودداری کنند.

عارف با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره مسائل مختلف کشور اظهار داشت: در جریان بررسی موضوعات، ممکن است میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف دولت اختلاف‌نظر‌های کارشناسی وجود داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد، تصمیم نهایی و جمع‌بندی رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور است و نباید مباحث کارشناسی مطرح‌شده در مراحل بررسی، به‌عنوان تصمیم قطعی دولت منعکس شود.

وی از اعضای هیئت دولت خواست در اظهارنظر‌های عمومی میان دیدگاه‌های کارشناسی و تصمیمات نهایی تفاوت قائل شوند و از انتشار مباحث داخلی کابینه خودداری کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط کشور و آنچه تلاش دشمن برای بهره‌برداری از مسائل داخلی خواند، گفت: «همه دغدغه دشمن متوجه دولت است؛ چون از سایر بخش‌های کشورمان ناامید شده و قصد دارد انسجام دولت را از بین ببرد.»

عارف با تأکید بر ضرورت هوشیاری اعضای کابینه در برابر حاشیه‌سازی‌ها، از آنان خواست مراقب اظهارنظر‌های خود باشند و با توجه به شرایط کشور، برای حفظ هماهنگی و انسجام دولت، به‌ویژه در مقطع کنونی، تلاش کنند.

وی همچنین از تهیه دستورالعمل‌هایی در زمینه نحوه اظهارنظر و رعایت ملاحظات مربوط به مباحث داخلی دولت خبر داد و تصریح کرد تمامی اعضای دولت باید این دستورالعمل‌ها را رعایت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت پرهیز از حاشیه‌ها، حفظ انسجام کابینه و تمرکز بر وظایف اصلی دولت تأکید کرد و گفت مجموعه دولت باید تمام توان خود را صرف پیشبرد اهداف، حفظ آرامش جامعه و خدمت‌رسانی به مردم کند.