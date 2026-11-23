ساماندهی معابر، رفع مشکلات برق چاه‌های کشاورزی و بهبود وضعیت ارتباطات و امکانات ورزشی، مهم‌ترین مطالبات مردم محله کرامت مبارکه بافق در نشست کارزار «خدمت در مسیر بعثت» بود که با حضور بخشدار مرکزی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان بررسی و پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بخشدار مرکزی بافق، با اشاره به برگزاری نشست «خدمت در مسیر بعثت» با حضور اهالی محله کرامت مبارکه بافق استان یزد و رؤسای ادارات شهرستان گفت: مردم در این دیدار مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن پاسخگویی، قول پیگیری و تلاش برای رفع این مطالبات را در چارچوب امکانات و ظرفیت‌های موجود دادند.

لیلی رنجبر، ساماندهی معابر و بلوارها، قطعی برق چاه‌های کشاورزی، مشکلات ارتباطی و مخابراتی و مطالبات ورزشی جوانان را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده برشمرد و افزود: در زمینه قطعی برق چاه‌های کشاورزی، ادارات برق و جهاد کشاورزی گزارشی از وضعیت موجود ارائه و راهکار‌های لازم را برای آگاهی و راهنمایی کشاورزان تشریح کردند.

رنجبر با اشاره به پیگیری مشکلات ارتباطی محله اظهار داشت: بخشی از مطالبات مردم در حوزه ارتباطات و مخابرات به‌صورت مکتوب به اداره مخابرات ارائه شده تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام شود.

بخشدار مرکزی بافق همچنین از پیگیری مطالبات ورزشی جوانان خبر داد و گفت: اداره ورزش و جوانان در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است که امیدواریم در روز‌های آینده به نتیجه برسد.

وی در پایان با اشاره به مطالبه مردم برای ساماندهی معابر و بلوار‌های محله کرامت مبارکه تأکید کرد: این موضوع با توجه به اقدامات دهیاری در دستور کار قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای تحقق خواسته‌های مردم ادامه خواهد داشت.