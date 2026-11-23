براساس اعلام فرمانداری ویژه دزفول، صدا‌های شنیده شده در برخی نقاط این شهرستان ناشی از انفجار مهمات است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ اخیر، از ساعت ۹:۱۵ دقیقه صبح آغاز و تا ساعت ۱۱ ظهر امروز دوشنبه دوم آذر توسط گروه‌های فنی و تخصصی نیرو‌های مسلح ادامه دارد.

شنیده‌شدن صدای انفجار در زمان اعلام شده ناشی از فرآیند فنی خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات است و شهروندان با اطلاع از موضوع و رعایت توصیه‌های ایمنی، آرامش خود را حفظ کنند

باتوجه به اینکه این صدا‌ها ناشی از انفجار‌های کنترل شده است، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق که با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.