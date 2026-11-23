\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c\u00a0 \u062f\u0627\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0644\u0627\u062a\u060c \u06af\u0641\u062a: \u0645\u062a\u0647\u0645 \u0628\u0627 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062a\u0623\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u06cc\u0641\u0631\u06cc \u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0648 \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a\u060c \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0637\u06cc \u0645\u06cc\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0639\u0644\u06cc \u0631\u062d\u0645\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0646\u0633\u0628\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u06f6\u06f5\u06f9 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0645\u062c\u0627\u0632\u0627\u062a \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0642\u062a \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u0627\u062a \u062d\u0628\u0633 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062d\u0641\u0627\u0638\u062a \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f : \u0633\u0631\u0642\u062a \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0631\u0627\u06cc\u0645 \u062a\u0623\u062b\u06cc\u0631\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0628\u0631 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0633\u0631\u0642\u062a \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633\u0627\u062a \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0627\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u062d\u0633\u0627\u0633\u06cc\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0