مسئول دارالقرآن امام خمینی (ره) آموزش و پرورش بافق از برگزاری محفل انس با قرآن کریم به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج در صحن امامزاده عبدالله (ع) این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علی‌اصغر رنجبر گفت: در هفته بسیج، محفل انس با قرآن با محوریت فرمایشات رهبر شهید و با بهره‌گیری از مفاهیم قرآنی متناسب با مناسبت‌های این ایام، از جمله استکبارستیزی، ایثار و شهادت برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه، قاریان برجسته شهرستان، قاریان نوجوان و گروه‌های تواشیح دختران و پسران دارالقرآن امام خمینی (ره) به قرائت قرآن و اجرای برنامه می‌پردازند.