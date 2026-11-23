به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس امور دام مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بویین میاندشت بابیان اینکه این طرح با هدف به‌روز‌رسانی بانک اطلاعاتی وهمچنین برنامه ریزی دقیق برای توسعه وحمایت از صنعت زنبورداری طی ۱۵ روز اجرا شده است، گفت: در این طرح اطلاعاتی همچون تعداد کندوی زنبورعسل، میزان عسل تولیدی، بره موم، گرده گل وژل رویال در فرم‌های مخصوص ثبت می‌شود.

ولی علیمردای اشاره به اینکه امسال حدود ۱۰۰ تن عسل در شهرستان تولید شده است افزود: در بویین میاندشت ۷۰ زنبورستان بومی و مهاجر با بیش از ۱۲ هزار ۵۰۰ کلنی زنبور وجود دارد که عمده زنبورداران شهرستان در روستای کرچ هستند و این روستا با ۵ هزار کلنی زنبور نیمی از عسل شهرستان را تولید می‌کند.