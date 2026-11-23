عملکرد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ و هشت‌ماهه سال ۱۴۰۵، بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی دولتی هدف تعرض قرار گرفته که بخش عمده این موارد با اقدامات حفاظتی و پیگیری‌های قانونی تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ و هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۴ هزار و ۵۸۸ مورد تعرض به اراضی دولتی را شناسایی کرده است.

بر اساس آمار اعلام‌شده این یگان، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲ هزار و ۳۶۲ مورد تعرض به مساحت یک‌هزار و ۳۰۵ هکتار ثبت شد که تمامی موارد رفع تعرض شد.

در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲ هزار و ۲۲۶ مورد تعرض به مساحت ۸۳۷ هکتار شناسایی شد که ۲ هزار و ۱۵۹ مورد آن به مساحت ۸۳۶ هکتار رفع تعرض شده است.

موارد باقی‌مانده نیز برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

در بخش قضایی، سال گذشته یک‌هزار و ۵۱۷ پرونده درباره تعرض به اراضی دولتی تشکیل و ۳۱۳ حکم قطعی به نفع دولت اجرا شد که به بازگشت ۳۶۸ هکتار زمین به بیت‌المال انجامید.

یگان حفاظت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن افزوده است ، در هشت‌ماهه نخست امسال ۴۱۶ پرونده قضایی تشکیل و ۱۳۵ حکم قطعی به نفع دولت صادر شده است.

در همین مدت، احکام مربوط به ۱۸۳ هکتار از اراضی دولتی نیز به مرحله اجرا رسید.

یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرده است ، شناسایی به‌موقع تصرف‌ها، پیگیری مستمر پرونده‌ها و اجرای احکام قضایی را از محورهای اصلی حفاظت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی اعلام کرده است.