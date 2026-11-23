مراسم تشییع پیکر دکتر مهدی گلشنی، فیزیک‌دان برجسته، استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف و از پیشگامان فلسفه علم در ایران، در این دانشگاه با حضور همکاران مرحوم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ قرار است در این مراسم بر پیکر این استاد فقید نماز اقامه شود. همچنین یوسف پزشکیان از طرف رئیس جمهور در مراسم حضور پیدا کرد و پیام تسلیت مسعود پزشکیان را قرائت کرد.

پیکر دکتر مهدی گلشنی، فیزیک‌دان برجسته و استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف پس از این مراسم به شهر مقدس قم منتقل و فردا در مسجد اعظم قم تشییع و حضرت آیت الله سبحانی بر پیکرش نماز می خواند.

قرار است ، چهارشنبه پیکر استاد گلشنی برای خاکسپاری به شهر اصفهان منتقل می شود.

خبر در حال تکمیل شدن...