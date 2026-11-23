به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از صفحه کاربری «ماریو نوفال» در پیام رسان «اکس»، بر اساس گزارش ها، مردی ۳۷ ساله در یک پناهگاه در «برانکس» به دو زن حمله کرد. پلیس اعلام کرد: با وسیله‌ای برنده (سلاح سرد)، به صورت زنی ۲۰ ساله ضربه وارد شده است. زنی ۲۹ ساله نیز از ناحیه صورت و بازو زخمی شده است. مظنون سپس ظاهراً با شیشه شکسته به تنه خودش ضربه زده است. هر سه نفر به بیمارستان «سنت بارناباس» منتقل شدند.

پیش بینی می‌شود هر دو زن زنده بمانند. وضعیت مظنون همچنان وخیم است. پلیس او را بازداشت کرده است؛ انگیزه این حمله هنوز روشن نیست.