ششمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی سال ۱۴۰۵ به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

ارسال ششمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس خراسان جنوبی

ارسال ششمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی به مدارس خراسان جنوبی



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ششمین کاروان تجهیزات آموزشی و پرورشی سال ۱۴۰۵ به ارزش ۲۷ میلیارد تومان به مدارس خراسان جنوبی ارسال شد.

مرتضوی افزود: این محموله شامل ۲۰۲ میز مطالعه و صندلی برای ۳ شهرستان و تجهیزات هوشمند سازی از جمله پروژکتور، پرده پروژکتور، لپ تاپ و ... برای ۱۰۳ کلاس درس با اعتبار ۲۷ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: قرار است تا پایان سال ۱۵ سالن مطالعه دیگر در خراسان جنوبی تجهیز شود و از تابستان سال گذشته تاکنون هم بیش از ۵۵۰ کلاس درس هوشمند سازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: ارسال این اقلام با هدف تقویت امکانات رایانه‌ای، و بهبود تجهیزات مطالعه در مدارس انجام شده است.

مرتضوی گفت: توسعه امکانات آموزشی و فراهم‌کردن دسترسی مدارس به تجهیزات موردنیاز، زمینه بهره‌گیری بهتر از فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری را فراهم می‌کند و گامی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پشتیبانی از فعالیت‌های مدارس شهرستان‌های استان به شمار می‌رود.