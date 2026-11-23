به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ آزاده تاج‌الدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان، با اشاره به پیشرفت عملیات توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها (FTTH) در شهر‌های کرمان و بم اظهار کرد: با تکمیل بخش عمده‌ای از عملیات توسعه و پوشش این پروژه در دو شهر، امکان ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت سرویس فیبر نوری فراهم شده است.

وی افزود: شهروندان متقاضی می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب) به نشانی www.hiweb.ir، درخواست خود را برای دریافت این سرویس ثبت و مراحل مربوط را تکمیل کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با اشاره به تعهد اپراتور مجری پروژه برای بررسی درخواست‌ها بیان کرد: درخواست‌های ثبت‌شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت، از نظر امکان ارائه سرویس بررسی و امکان‌سنجی می‌شوند و در صورت فراهم بودن شرایط فنی، اقدامات لازم برای ارائه سرویس به متقاضیان انجام خواهد شد.

تاج‌الدینی همچنین درباره نحوه پیگیری درخواست‌ها در صورت تأخیر اپراتور گفت: شهروندان در صورتی که اپراتور در مهلت تعیین‌شده به درخواست آنها رسیدگی نکند، می‌توانند با مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی ۱۹۵.cra.gov.ir، شکایت خود را ثبت و از طریق این سامانه پیگیری کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان با تأکید بر فراهم شدن بستر ثبت درخواست برای شهروندان کرمان و بم، از متقاضیان دریافت سرویس فیبر نوری خواست با مراجعه به درگاه اینترنتی اپراتور مجری، درخواست خود را ثبت کنند.