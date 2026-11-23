دبیر شورای قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری از کسب ۶ رتبه برتر کشوری توسط استادان، دانشجویان و کارکنان این دانشگاه در سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعید بقایی گفت: افتخارآفرینی و کسب ۶ رتبه برتر کشوری توسط خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی استان در سی‌امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع)، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند قرآنی و استعداد‌های درخشان استادان، دانشجویان و کارکنان این مجموعه دانشگاهی است.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات، نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی استان در رشته‌های مختلف قرآنی و معارفی موفق به کسب عناوین برتر کشوری شدند، افزود: مریم خلیلی گشنیگانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رتبه سوم رشته آشنایی با معارف صحیفه سجادیه، مهسا علیخانی فرادنبه، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، رتبه اول رشته ترجمه و تفسیر قرآن کریم، محمدرضا شاهقلیان، دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رتبه سوم رشته حفظ یک جزء قرآن کریم، فرشید ربیعی، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن، رتبه سوم رشته آشنایی با معارف نماز، بهرام عالی‌پور، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رتبه سوم رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم و سید صالح حسینی، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، رتبه دوم رشته حفظ یک جزء قرآن کریم را بدست آوردند.

بقایی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق معرفت دینی و گسترش انس با قرآن کریم و عترت اهل‌بیت (ع) از رسالت‌های مهم دانشگاه در عرصه فرهنگی و تربیتی است.