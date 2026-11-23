به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور برق کاشان گفت: اتصال نیروگاه‌های خورشیدی جدید نیز با سرعت دنبال می‌شود و پس از آماده شدن هر نیروگاه، اقدامات فنی برای اتصال آن به شبکه انجام می‌شود.

شاپور حدادپور از تشدید نظارت بر مصرف برق در زمستان خبر داد و افزود: گروه‌های نظارتی با بازدید‌های شبانه، موارد استفاده خارج از ضوابط را بررسی می‌کنند و در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف و رعایت نکردن مقررات، برق واحد‌های مسکونی و تجاری متخلف قطع می‌شود.

وی همچنین گفت: از پایان تابستان تاکنون، چراغ‌های روشنایی معابر شهرستان یک درمیان روشن شده‌اند و روشنایی‌های غیرمتعارف نیز شناسایی و اصلاح می‌شوند.