شبکه رادیویی فرهنگ هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، با تدارک ویژه‌برنامه‌های متنوع، ضمن تبیین سیره این بانوی بزرگوار از مقام ایثارگران تجلیل کرده و با برپایی کارگاه قرآنی در باغ کتاب، میزبان کودکان و نوجوانان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در برنامه اذان‌گاهی «گلبانگ سربلندی»، حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شهبازی، کارشناس بخش «آیات بیداری»، به تبیین سیره شخصیتی حضرت‌ام‌البنین (س) و نقش این بانوی بزرگوار به‌عنوان الگویی برای مادران شهدا می‌پردازد.

مجله صبحگاهی «سفره خورشید» نیز از ساعت ۶:۳۰، در بخشی ویژه، مقام شامخ مادران شهدا، صبر و ایثار آنان و نقش تمدن‌ساز این بانوان در تربیت نسل‌های مؤمن، مسئول و فداکار را بررسی می‌کند.

در ادامه این برنامه‌های مناسبتی، کارگاه قرآنی «یک سوره، یک قرار با خدا» با هدف آشنایی کودکان با قرآن کریم، پیام‌های آسمانی آن و مفاهیم ارزشمند ایثار و شهادت، دوشنبه دوم آذرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

در این بخش، علیرضا نداف، مدرس قرآن و قاری ممتاز کشوری، با شیوه‌ای متناسب با گروه سنی کودکان، آنان را با یک سوره، یک قصه و یک قرار تازه با خدا همراه می‌کند.

این کارگاه تلاش دارد با زبانی شیرین و کودکانه، مفاهیم قرآنی و ارزش‌های اخلاقی و انسانی را به نسل نو منتقل کند و دریچه‌ای تازه برای انس کودکان با قرآن بگشاید. شرکت در این کارگاه رایگان است و برای کودکان شرکت‌کننده هدیه‌ای در نظر گرفته شده است.

همچنین برنامه «باغ دانایی» از ساعت ۱۷ تا ۱۸، با رویکرد آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم ایثار و شهادت، به معرفی کتابی ارزشمند در این حوزه می‌پردازد و در کنار آن، بخش‌های آموزشی و فرهنگی متنوعی را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.