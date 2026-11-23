کتابخانه البساتین مشهد، رویدادی بی‌نظیر در حوزه علمیه خراسان و دیگر حوزه‌های علمیه کشور می‌باشد که با برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و رویداد‌های فرهنگی مرتبط با حوزه‌های علمیه و شخصیت‌های تأثیرگذار آن، می‌تواند فضای جدیدی برای تعامل علمی و فرهنگی طلاب جوان فراهم آورد.

. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، این کتابخانه به عنوان یکی از منابع غنی و کم‌نظیر در سطح کشور شناخته شده است، و هدف از تأسیس این کتابخانه، فراهم نمودن فضایی مناسب برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه و روحانیت است، که با دسترسی آسان به منابع معتبر و تخصصی بتوانند به ارتقاء سطح دانش و آگاهی در این زمینه برسند.