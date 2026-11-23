مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد از اجرای ۱۶ طرح راه و راهداری در شهرستان بهاباد با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی و رفع نقاط حادثه‌خیز این شهرستان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رستگاری، در جریان بازدید از طرح‌های راه و راهداری شهرستان بهاباد، با اشاره به روند اجرای طرح‌های عمرانی این شهرستان اظهار کرد: در مدت دو سال گذشته بیش از ۱۵ طرح در حوزه راه‌سازی، راهداری، نگهداری راه‌ها و ایمنی به بهره‌برداری رسیده که برای اجرای آنها بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶ طرح در حوزه راه و راهداری شهرستان بهاباد با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست که با پیشرفت طرح‌ها و تکمیل مراحل اجرایی، میزان اعتبار مورد نیاز آنها نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، ساختمان اداری و راهدارخانه مرکزی بهاباد را از جمله طرح‌های شاخص این شهرستان برشمرد و گفت: این طرح با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

رستگاری همچنین از تعیین پیمانکار طرح کمربندی ده عسکر خبر داد و افزود: با مشخص شدن پیمانکار، مقدمات آغاز عملیات اجرایی این طرح در حال انجام است و امیدواریم به‌زودی شاهد شروع عملیات آن باشیم.

وی با اشاره به اهمیت محور آسفیج نیز تصریح کرد: بخشی از این مسیر در قالب طرح رفع نقاط حادثه‌خیز در دست اجراست و برای احداث باند دوم این محور، اداره‌کل راه و شهرسازی استان یزد پیگیری‌های لازم را به‌منظور طی مراحل ماده ۲۳ انجام می‌دهد که امیدواریم طی یکی دو سال آینده زمینه بهبود وضعیت این محور فراهم شود.

رستگاری در ادامه با اشاره به ساماندهی حمل‌ونقل بار در شهرستان بهاباد گفت: با محوریت مجموعه فولاد غدیر ایرانیان، سازوکار مشخص و شفافی برای مدیریت و توزیع بار میان شرکت‌های حمل‌ونقل شهرستان راه‌اندازی شده است که در ساماندهی فعالیت‌های این بخش نقش مؤثری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های اولویت‌دار راه و راهداری با همکاری فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود تا زمینه ارتقای ایمنی، بهبود نگهداری و توسعه شبکه راه‌های شهرستان بهاباد فراهم شود.