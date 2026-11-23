مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان فارس، با تصویب طرح تأمین حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از محل مولدسازی املاک مازاد اداره کل دادگستری، مسیر تکمیل دو مجتمع قضایی در شیراز را هموار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان فارس، با تصویب طرح تأمین حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان منابع مالی از محل مولدسازی املاک مازاد اداره کل دادگستری، مسیر تکمیل دو مجتمع قضایی در شیراز را هموار کرد.

سعید تقی‌زاده افزود: این تصمیم که در پنجمین جلسه کارگروه استانی سال ۱۴۰۵ اتخاذ شد، با هدف استفاده از دارایی‌های راکد برای تأمین بودجه طرح‌های نیمه‌تمام زیرساختی استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: با موافقت اعضای کارگروه، مقرر شد مدارک مربوط به ملک مازاد اداره کل دادگستری واقع در خیابان آیت‌الله ربانی شیراز با ارزش برآوردی ۸۰۰ میلیارد تومان، برای صدور مجوز فروش و تخصیص منابع مالی حاصل به منظور تکمیل ساختمان‌های دو مجتمع قضایی در شیراز، به کارگروه ملی ارسال شود.

تقی‌زاده با اشاره به تاکید مستمر استاندار استان بر ارتقای بهره‌وری و ارزش‌آفرینی املاک مازاد برای توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزود: در راستای هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، املاک مازاد آموزش و پرورش، دادگستری و جهاد کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، فرآیند تغییر کاربری املاک مازاد آموزش و پرورش را با سرعت بیشتری پیگیری کند تا از عواید حاصل از مولدسازی این املاک، برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نهضت مدرسه‌سازی در استان استفاده شود.

تقی‌زاده در ادامه به بررسی وضعیت املاک مازاد اداره کل ورزش و جوانان فارس در میان‌رود شیراز پرداخت و اعلام کرد : پس از تجدید قیمت‌گذاری، مذاکرات تخصصی با متقاضیان خرید برای تعیین تکلیف این ملک در دستور کار قرار دارد.

همچنین در این نشست، ۳ فقره ملک مازاد متعلق به اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان با اشاره به تفویض اختیار تصمیم‌گیری در مورد مولدسازی املاک مازاد با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد تومان، آن را گامی مثبت برای شتاب‌بخشی به تأمین مالی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان از مسیر دارایی‌های راکد دانست.