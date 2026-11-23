به علت تخلفات در نحوه عرضه و فروش سوخت ،یک جایگاه سوخت در شهر کرمان مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان گفت: همکاران ما در حوزه‌های حراست و بازرسی و همچنین تیم‌های نظارتی بسیج، به‌صورت مستمر عملکرد جایگاه‌ها را رصد می‌کنند تا از سوخت‌گیری با کارت‌های مهاجر و انحراف فرآورده‌های نفتی جلوگیری شود.

احمد سالاری‌فر افزود:اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی زمینه سوءاستفاده برخی افراد و شبکه‌های قاچاق را فراهم می‌کند، ونظارت بر مجاری عرضه با هدف جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با فعالیت شبکه‌های مرتبط با قاچاق سوخت در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برخورد اخیر تعزیرات حکومتی با تخلفات در یکی از جایگاه‌های سوخت استان گفت: در جریان بازرسی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از یک جایگاه در شب ۲۷ آبان، تخلفاتی در نحوه عرضه و فروش سوخت شناسایی شد که در پی آن دستور پلمب جایگاه صادر و چهار نفر از متهمان اصلی پرونده بازداشت شدند.

سالاری فربا اشاره به بررسی تخلفات احتمالی در برخی جایگاه‌ها افزود: همکاران حوزه بازرسی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، موارد مشکوک را به‌دقت بررسی می‌کنند و در صورت احراز تخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل و برخورد قانونی و قضایی انجام خواهد شد.