

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سیدحامد حسینی با اشاره به آغاز برنامه مدیریت محدودیت برق در کشور اظهار کرد: همزمان با اجرای این برنامه در سطح کشور، اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در استان کرمانشاه نیز از امروز، یکشنبه، شروع شده است.

وی با بیان اینکه هر نوبت قطعی برق حدود دو ساعت به طول می‌انجامد، افزود: این خاموشی‌ها در فاصله زمانی ساعت ۹ صبح تا ۱۸ اجرا می‌شود و مشترکان می‌توانند برای اطلاع از زمان احتمالی قطع برق محل سکونت یا فعالیت خود، به اپلیکیشن «برق من» مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درباره نحوه اجرای برنامه در روز‌های نخست گفت: ممکن است در ابتدای طرح، خاموشی برای برخی مشترکان با فاصله چند روز یک‌بار اتفاق بیفتد؛ با این حال، تداوم و نحوه اجرای محدودیت‌ها به شرایط مصرف برق و گاز در کشور و میزان همکاری مشترکان در کاهش مصرف بستگی دارد.

حسینی علت اصلی اتخاذ این تصمیم را دشواری تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها عنوان کرد و توضیح داد: شرایط ایجادشده در جریان جنگ برای تولید گاز کشور، تأمین سوخت نیروگاه‌های برق را با محدودیت روبه‌رو کرده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به ضرورت ذخیره‌سازی سوخت جایگزین نیروگاه‌ها برای روز‌های سردتر سال، تصمیم گرفته شده مدیریت محدودیت برق از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد تا امکان تأمین پایدار انرژی در ادامه فصل سرما فراهم باشد.

این مسئول با اشاره به اولویت‌بندی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده برق تصریح کرد: در برنامه فعلی، بخش خانگی در اولویت اعمال محدودیت قرار گرفته تا صنایع و واحد‌های تولیدی حتی‌الامکان با قطعی برق مواجه نشوند و روند فعالیت آنها دچار اختلال نشود.

حسینی میزان مصرف برق استان در زمان حاضر را حدود ۴۵۰ مگاوات اعلام کرد و افزود: این رقم در اوج مصرف تابستان امسال به ۹۷۳ مگاوات رسیده بود که نشان‌دهنده تفاوت سطح تقاضای برق در دو فصل است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با تأکید بر نقش همراهی مردم در عبور از شرایط فعلی، خواستار صرفه‌جویی و پرهیز از مصرف غیرضروری برق شد و گفت: شهروندان در تابستان امسال همکاری مطلوبی در مدیریت مصرف داشتند و انتظار می‌رود این همراهی در فصل سرد نیز ادامه پیدا کند.

وی در پایان از مردم خواست موارد استفاده غیرمجاز از برق، از جمله فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز و انشعاب‌های غیرقانونی را به مراجع مربوط گزارش دهند تا با این موارد برخورد شود.