معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفان گفت: با افتتاح ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر بسیج در کشور همزمان با هفته بسیج، تعداد این مراکز در کشور به ۴۶۹ مرکز افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفان در بیرجند گفت: با افتتاح ۹۵ مرکز مشاوره خانواده مهر بسیج در کشور همزمان با هفته بسیج، تعداد این مراکز در کشور به ۴۶۹ مرکز افزایش می‌یابد به مردم به خصوص خانواده‌ها در حوزه‌های مختلف خدمت ارائه می‌کند.

طحان افزود: اقشار مختلف مردم توان پرداخت تعرفه‌های این مراکز را دارند ولی برای نیازمندان و افراد کم برخوردارتر خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراکز در ایام جنگ نیز در کنار نیرو‌های امداد و نجات یاری گر هموطنان بوده‌اند گفت: در این راستا و با هدف تاب آوری اجتماعی هزار و ۶۰۰ روانشناس در این مراکز فعالیت دارند.