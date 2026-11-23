با هدف رفع مشکل افت فشار و تضمین پایداری شبکه گازرسانی در روز‌های اوج مصرف زمستانی، پروژه احداث خط انتقال ۶ کیلومتری گاز از میرآباد به پیرانشهر با بودجه‌ای بالغ بر ۱۳۷ میلیارد تومان در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، یونس آذریون، رئیس اداره گاز پیرانشهر، افزود: اجرای این طرح زیرساختی با هدف تقویت مسیر انتقال گاز و جلوگیری از قطعی احتمالی در مناطق جنوبی شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به اینکه پیرانشهر به دلیل قرارگیری در انتهای خط انتقال گاز استان، در روز‌های سرد سال با چالش افت فشار مواجه است، تأکید کرد: این خط انتقال جدید، ظرفیت شبکه را به طور محسوسی افزایش خواهد داد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در صورت مساعد بودن شرایط جوی، این پروژه تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.