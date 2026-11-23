سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی در محله مرتضی‌گرد، خیابان نرگس خبر داد و گفت: این حادثه بدون مصدومیت و تلفات جانی مهار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ساعت ۵:۳۵ دقیقه صبح امروز، یک مورد آتش‌سوزی در یک کارگاه مبل‌سازی با آدرس محله مرتضی‌گرد، خیابان نرگس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

جلال ملکی سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: محل حادثه یک کارگاه به شکل سوله به وسعت حدود ۳۰۰ متر بود که با سقف‌های شیروانی و میله‌های فلزی ساخته شده بود و مقاومت زیادی در برابر آتش‌سوزی نداشت و به عنوان کارگاه مبل‌سازی استفاده می‌شد.

وی ادامه داد: مقدار زیادی چوب و تخته و لوازم و حتی چند عدد سیلندر گاز ۱۱ کیلویی داخل کارگاه بود و این قسمت دچار آتش‌سوزی شده و کاملاً شعله‌ور بود.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: بر اثر حرارت، سقف‌های شیروانی دفرمه شده و بخشی از دیوار کناری نیز تخریب شده بود و آتش در حال سرایت به کارگاه‌های مجاور بود.

وی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان از چند طرف عملیات را آغاز کردند و خوشبختانه سریع موفق شدند آتش را تحت کنترل خود درآورند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران افزود: سیلندر‌های گاز قبل از اینکه اتفاقی برایشان بیفتد و دچار انفجار شوند و وضعیت را بحرانی کنند، از داخل کارگاه خارج شدند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه از زمانی که آتش‌نشانان در محل بودند، مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم و از سرایت آتش به اطراف نیز جلوگیری شد و در پایان پس از ایمن‌سازی و تخلیه دود و خاموش شدن کامل آتش، آتش‌نشانان محل حادثه را تحویل مالکان دادند و مراجعت کردند.