همایش بزرگداشت شهید دریاقلی سورانی ناجی آبادان در زادگاهش شهر یانچشمه از توابع شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دریاقلی سورانی اوراق فروشی در حاشیه رودخانه بهمن شیر بود که در جریان حمله عراق به ایران متوجه نفوذ غافل‌گیرانه عراقی‌ها از رودخانه می‌شود و مسافت ۹ کیلومتری را از گورستان اتومبیل‌های فرسوده در کوی ذوالفقاری تا نیرو‌های خودی را با دوچرخه می‌پیماید تا نیرو‌های خودی را از یورش عراقی‌ها آگاه بسازد.

شهید دریاقلی سورانی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ در یانچشمه از توابع شهرستان بن استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد و در ۲۸ آبان ۱۳۵۹ در منطقه ذوالفقاریه آبادان مجروح و در راه انتقال به بیمارستان تهران از شدت جراحت به شهادت رسید.