به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جان‌فشان نوبری گفت: دیشب وقوع انفجار در یک باب منزل مسکونی سه‌طبقه در منطقه مارالان تبریز، منجر به مصدومیت یک مرد جوان و انتقال وی به مرکز درمانی شد.

وی اظهار کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی نشت گاز از یک سیلندر گاز مایع خودرو در زیرزمین ساختمان رخ داده است.

جان‌فشان نوبری ادامه داد: بر اثر شدت انفجار، بخش‌هایی از منزل مسکونی تخریب شد و آسیب دید، شیشه‌های ساختمان روبه‌رو شکست و سه دستگاه خودروی پارک‌شده در محل نیز دچار خسارت شدند. همچنین شیشه‌های سه باب مغازه در محدوده حادثه شکسته شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز با بیان اینکه مرد جوانی که در این حادثه دچار سوختگی شده و توسط عوامل امدادی به مرکز درمانی انتقال یافت توضیح داد: تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی پس از حضور در محل، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی را انجام و به عملیات امدادی خاتمه دادند.