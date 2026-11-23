به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نرگس شیرزایی گفت: این اردوی جهادی با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان، فرمانداری زاهدان، بنیاد علوی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد و طی سه روز، بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان حاشیه شهر از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

وی افزود: در این برنامه، خدمات تخصصی و درمانی متنوع دندانپزشکی، جرم‌گیری، تشخیص بیماری‌های دهان، رادیولوژی، ترمیم دندان و درمان ریشه به مراجعان ارائه شد.

شیرزایی با اشاره به اهمیت برگزاری اردو‌های جهادی در گسترش دسترسی مردم به خدمات سلامت دهان و دندان، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کمک به اقشار مختلف جامعه، کاهش مشکلات درمانی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی شهروندان از خدمات دندانپزشکی رایگان انجام می‌شود.