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رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان زاهدانی در قالب اردوی جهادی سهروزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نرگس شیرزایی گفت: این اردوی جهادی با همکاری استانداری سیستان و بلوچستان، فرمانداری زاهدان، بنیاد علوی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد و طی سه روز، بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان حاشیه شهر از خدمات رایگان دندانپزشکی بهرهمند شدند.
وی افزود: در این برنامه، خدمات تخصصی و درمانی متنوع دندانپزشکی، جرمگیری، تشخیص بیماریهای دهان، رادیولوژی، ترمیم دندان و درمان ریشه به مراجعان ارائه شد.
شیرزایی با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای جهادی در گسترش دسترسی مردم به خدمات سلامت دهان و دندان، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کمک به اقشار مختلف جامعه، کاهش مشکلات درمانی و فراهم کردن زمینه بهرهمندی شهروندان از خدمات دندانپزشکی رایگان انجام میشود.