مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: از سال گذشته تاکنون‌۴۰۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال آب در مناطق روستایی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین نوریزدان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های آبرسانی روستایی اظهار کرد: قطعی آب، کمبود منابع و مخازن ذخیره‌سازی، انشعابات غیرمجاز و فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع از مهم‌ترین چالش‌های حوزه روستایی است

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران عقب‌ماندگی زیرساختی روستا‌ها گفت: از سال گذشته تاکنون ۴۰۰ کیلومتر شبکه و خط انتقال آب در مناطق روستایی اجرا شده است؛ اقدامی که در کنار توسعه خدمات، بر شاخص‌های بهره‌برداری از شبکه نیز اثر گذاشته است.

وی تأمین اعتبار را یکی از موانع اصلی تداوم این پروژه‌ها عنوان و تصریح کرد: اصلاح شبکه‌های فرسوده و اجرای خطوط انتقال از پروژه‌های پرهزینه است و منابع مالی موجود با حجم نیاز‌های این بخش تناسب ندارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به وضعیت مالی پروژه‌های روستایی از بدهی حدود ۴۰۰ میلیارد تومانی به پیمانکاران خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات پیمانکاران در روز گذشته پرداخت شده، اما همچنان رقم بدهی‌ها بالاست.

نوریزدان تأکید کرد: با توجه به ضرورت رفع مشکلات آبرسانی در روستاها، نمی‌توان اجرای پروژه‌ها را به دلیل کمبود اعتبار متوقف کرد؛ به همین دلیل بخشی از طرح‌ها با استفاده از ظرفیت اعتبارات قرضی و ایجاد دیون اجرا می‌شود تا اصلاح شبکه‌های فرسوده و تأمین آب مناطق روستایی استمرار داشته باشد.