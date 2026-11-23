به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از پوستر دومین دوره جشنواره عاملیت هنر با حضور عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، رؤسای دانشگاه‌های هنر تهران و شهردار منطقه ۶ برگزار شد.

محمدرضا کارچی دبیر جشنواره، با اشاره به مشارکت ۲۰ دانشگاه و دانشکده هنر در این رویداد گفت: امسال هنرمندان و مجموعه‌های مختلف، از خانه موسیقی و سینما تا دانشگاه‌های مطرح و استادان برجسته، با هر آنچه در توان دارند برای اعتلای ایران پای کار آمده‌اند.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تحولات فرهنگی افزود: بنیاد هر تحولی دانشگاهیان هستند و امسال همه برای ایران همراه شده‌اند.

کارچی با اشاره به محوریت دو جنگ تحمیلی اخیر در این دوره از جشنواره گفت: هنرمندان در کنار مردم بودند و با خلق آثاری در حوزه‌های نقاشی، موسیقی و سینما، شکوه و عظمت مردم ایران را به تصویر کشیدند.

به گفته دبیر جشنواره، آثار هنرمندان تا ۱۵ بهمن پذیرش می‌شود و آیین اختتامیه نیز ۲۷ بهمن برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی عاملیت‌هنر دات آی ار به جشنواره ارسال کنند.

فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نیز با اشاره به نقش هنرمندان در روایت رویداد‌های یک سال گذشته گفت: هنرمندان در کنار مردم ایستادند و با خلق آثار هنری، حقانیت مردم ایران را به گوش جهانیان رساندند. تهران به‌عنوان پایتخت ایران، در دو جنگ اخیر آینه‌ای از مقاومت مردم سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه دشمن پس از شکست در جنگ نظامی به جنگ اقتصادی روی آورده است، افزود: با اجرای طرح‌هایی که شهرداری تهران با حمایت دولت دنبال می‌کند، دشمن در این عرصه نیز ناکام خواهد ماند. طرح‌هایی مانند تورم صفر نیز در حال تبدیل شدن به الگویی برای دیگر نقاط کشور است.

فروزنده با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت هنر برای تقویت امید در جامعه گفت: باید با عاملیت هنر، امید را در جامعه دوچندان کنیم.

معاون شهردار تهران همچنین خانواده‌محوری و توجه به معماری ایرانی اسلامی را از رویکرد‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: حرکت به سمت شهری خانواده‌محور با محوریت معماری ایرانی اسلامی، از جمله توصیه‌های رهبر شهید به شهردار تهران بوده است.

عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با اشاره به مفهوم عاملیت هنر، این جشنواره را تلاشی برای تبدیل هنر از یک ابزار اثرگذار به عاملی فعال در شکل‌دهی به جهان زیست، هویت، دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانست و بر اهمیت هنر ایرانی اسلامی و نقش خدمت به مردم در اثرگذاری آن تأکید کرد.