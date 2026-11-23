گاز ۲۸۰۰ باغویلا در کرمان قطع شد
گاز ۲ هزار و ۸۰۰ باغویلا در استان کرمان برای مدیریت مصرف و عبور از ناترازی انرژی قطع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان
، با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از افت فشار شبکه گاز در فصل سرما، شرکت گاز استان طرح قطع انشعاب باغویلاها و سکونتگاههای غیردائم را در مناطق ییلاقی و حومه شهرها اجرا کرده است.
بر اساس این طرح، تاکنون گاز ۲ هزار و ۸۰۰ باغویلا از مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ باغویلای شناساییشده در استان قطع و انشعابهای آنها پلمب شده است.
عملیات قطع انشعابها تا پایان فصل سرما ادامه دارد و مالکان این واحدها هشدار گرفتهاند که باز کردن خودسرانه پلمب و برقراری مجدد جریان گاز، تخلف محسوب میشود و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
این اقدام با هدف اختصاص ظرفیت شبکه گاز به مصارف ضروری و مشترکان دائمی و حفظ پایداری جریان گاز در روزهای سرد سال انجام میشود.