گاز ۲ هزار و ۸۰۰ باغ‌ویلا در استان کرمان برای مدیریت مصرف و عبور از ناترازی انرژی قطع شده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، با هدف مدیریت مصرف و جلوگیری از افت فشار شبکه گاز در فصل سرما، شرکت گاز استان طرح قطع انشعاب باغ‌ویلا‌ها و سکونتگاه‌های غیردائم را در مناطق ییلاقی و حومه شهر‌ها اجرا کرده است.

بر اساس این طرح، تاکنون گاز ۲ هزار و ۸۰۰ باغ‌ویلا از مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ باغ‌ویلای شناسایی‌شده در استان قطع و انشعاب‌های آنها پلمب شده است.

عملیات قطع انشعاب‌ها تا پایان فصل سرما ادامه دارد و مالکان این واحد‌ها هشدار گرفته‌اند که باز کردن خودسرانه پلمب و برقراری مجدد جریان گاز، تخلف محسوب می‌شود و متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

این اقدام با هدف اختصاص ظرفیت شبکه گاز به مصارف ضروری و مشترکان دائمی و حفظ پایداری جریان گاز در روز‌های سرد سال انجام می‌شود.