فرماندار لنجان خواستار تلاش شبانه‌روزی مسئولان برای رفع مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و تأمین کالا‌های اساسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا بصیری گفت: بسیج در دوران انقلاب اسلامی نقش مؤثری در خنثی‌سازی توطئه‌ها و عبور کشور از شرایط دشوار داشته و مسئولان نیز باید با روحیه بسیجی و جهادی در خدمت‌رسانی به مردم وارد میدان شوند.

وی با قدردانی از حضور و حمایت مردم در میادین پس از جنگ تحمیلی سوم افزود: کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی باید در اولویت اقدامات مسئولان باشد.

فرماندار لنجان همچنین بر نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی انرژی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید دمای محیط را بین ۱۸ تا ۲۰ درجه تنظیم کنند و با ادارات پرمصرف برخورد می‌شود.

بصیری برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های عمرانی، پیگیری تخصیص و جذب اعتبارات و هماهنگی دستگاه‌ها برای تکمیل طرح‌های اولویت‌دار شهرستان را از مسئولیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری برشمرد.