کارگاه بهسازی محیط با هدف پیشگیری و مدیریت پشه آئدس مهاجم، با حضور نمایندگان ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور و مدرسان وزارت بهداشت، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این کارگاه، بیماری‌های منتقله از ناقلین را از تهدید‌های مهم حوزه سلامت کشور دانست و گفت: پشه آئدس به‌عنوان ناقل برخی بیماری‌ها، در بخش‌هایی از مناطق جنوبی و شمالی کشور شناسایی شده و پیشگیری از گسترش آن نیازمند اجرای اقدامات مؤثر و مستمر است.

دکتر مسعود شریفی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل و جلوگیری از انتشار این ناقل افزود: بهسازی محیط از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از لانه‌گزینی، رشد و تکثیر پشه آئدس و کاهش خطر انتقال بیماری‌های مرتبط با آن است.

وی ادامه داد: این کارگاه با حضور نمایندگان ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور و مدرسان وزارت بهداشت و استان در یزد برگزار شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، طراحی و تدوین اقدامات بهداشت محیط برای جلوگیری از استقرار و تکثیر پشه آئدس در کشور را از اهداف اصلی این کارگاه برشمرد و بر ضرورت تقویت اقدامات محیطی و پیشگیرانه برای مدیریت این ناقل و مقابله با گسترش بیماری‌های ناشی از آن تأکید کرد.