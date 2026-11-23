به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید محمد نادری مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح با اشاره به تولید فیلم سینمایی «مارون» گفت: این فیلم که سال گذشته تولید شد، در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به نمایش درآمد و به زندگی شهید هدایت‌الله طیب می‌پردازد.

وی با بیان اینکه شهید طیب از شخصیت‌های برجسته و اثرگذار در مبارزه با جریان‌های سلطه‌گر بود، افزود: این شهید بزرگوار دوران تحصیل خود را در آمریکا سپری کرد و در همان دوران با موضوعی راهبردی و مهم به نام واردات غلات آلوده در زمان رژیم پهلوی آشنا شد.

مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح و معاونت فرهنگی بسیج مستضعفین ادامه داد: شهید هدایت‌الله طیب پس از آگاهی از این موضوع، تلاش کرد در برابر این اقدام و پیامد‌های آن ایستادگی کند؛ موضوعی که محور اصلی روایت فیلم «مارون» را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به بازخورد مخاطبان نسبت به این اثر بیان کرد: «مارون» فیلم خوش‌ساختی است و نسخه نهایی آن در حال آماده‌سازی است.

نادری گفت: به محض آماده شدن نسخه نهایی، تلاش می‌کنیم این فیلم را در استان کهگیلویه و بویراحمد و در محضر مردم این استان رونمایی کنیم تا مخاطبان استانی نیز فرصت تماشای این اثر را داشته باشند.