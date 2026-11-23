رونمایی از فیلم مارون با محوریت زندگی شهید هدایت الله طیب
مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح از آمادهسازی نسخه نهایی فیلم سینمایی «مارون» با محوریت زندگی شهید هدایتالله طیب در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد نادری مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح با اشاره به تولید فیلم سینمایی «مارون» گفت: این فیلم که سال گذشته تولید شد، در چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآمد و به زندگی شهید هدایتالله طیب میپردازد.
وی با بیان اینکه شهید طیب از شخصیتهای برجسته و اثرگذار در مبارزه با جریانهای سلطهگر بود، افزود: این شهید بزرگوار دوران تحصیل خود را در آمریکا سپری کرد و در همان دوران با موضوعی راهبردی و مهم به نام واردات غلات آلوده در زمان رژیم پهلوی آشنا شد.
مدیر بنیاد فرهنگی روایت فتح و معاونت فرهنگی بسیج مستضعفین ادامه داد: شهید هدایتالله طیب پس از آگاهی از این موضوع، تلاش کرد در برابر این اقدام و پیامدهای آن ایستادگی کند؛ موضوعی که محور اصلی روایت فیلم «مارون» را شکل میدهد.
وی با اشاره به بازخورد مخاطبان نسبت به این اثر بیان کرد: «مارون» فیلم خوشساختی است و نسخه نهایی آن در حال آمادهسازی است.
نادری گفت: به محض آماده شدن نسخه نهایی، تلاش میکنیم این فیلم را در استان کهگیلویه و بویراحمد و در محضر مردم این استان رونمایی کنیم تا مخاطبان استانی نیز فرصت تماشای این اثر را داشته باشند.
وی ابراز امیدواری کرد مردم استان از تماشای فیلم سینمایی «مارون» و روایت زندگی شهید هدایتالله طیب لذت ببرند.