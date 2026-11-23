مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از پرداخت ۹۱ میلیارد ریال تسهیلات جهت تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های دام و طیور خرد، روستایی و عشایری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه از پرداخت ۹۱ میلیارد ریال تسهیلات جهت تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های دام و طیور خرد، روستایی و عشایری در این شهرستان خبر داد.

کمیل عسکری در گزارشی از وضعیت حمایت‌های اقتصادی از بخش دامداری اعلام کرد: در راستای حمایت از معیشت واحد‌های کوچک و تأمین زنجیره تولید، مبلغ ۹۱ میلیارد ریال تسهیلات جهت تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحد‌های دام و طیور خرد، روستایی و عشایری در سطح شهرستان گلوگاه پرداخت یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه با ارائه جزئیات دقیق این تسهیلات تصریح کرد که از این میزان پرداختی، ۵۱ میلیارد ریال مربوط به تأمین نهاده‌های واحد‌های طیور و ۴۰ میلیارد ریال نیز جهت حمایت از واحد‌های دامداری پرداخت یافته است.

وی تأکید کرد که این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های تولید و جلوگیری از بحران تأمین نهاده در سطح کوچک مقیاس انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه بر اهمیت استمرار این حمایت‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: تأمین به‌موقع نهاده‌های اساسی، نقشی حیاتی در پایداری تولید و تقویت اقتصاد روستایی ایفا می‌کند. این تسهیلات نه تنها موجب حمایت مستقیم از کشاورزان و دامداران خرد می‌شود، بلکه با تقویت واحد‌های تولیدی، نقش مهمی در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی و ارتقای سطح امنیت غذایی منطقه و حمایت از پتانسیل‌های کشاورزی شهرستان ایفا خواهد کرد.