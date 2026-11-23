به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان صبح دوشنبه دوم آذرماه با میانگین ۱۴۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه دوم آذر ماه با میانگین ۱۴۷ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۴۱، استانداری اصفهان ۱۴۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۵، دانشگاه صنعتی و شهرک منتظری ۱۲۰، دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۶، سپاهان‌شهر ۱۴۰، کاوه ۱۴۲، خیابان میرزا طاهر با عدد ۱۱۰ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با ۱۶۵، ولدان ۱۶۷، انقلاب ۱۷۱، ملک شهر ۱۵۱، پارک زمزم ۱۵۸، رودکی ۱۵۹ و محور شرق اصفهان و رهنان ۱۶۳، خیابان‌های فرشادی و زینبیه ۱۵۳ و فیض ۱۶۰ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان نیز با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که امروز دوشنبه دوم آذرماه به دلیل سکون جوی، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در مناطق مرکزی و صنعتی استان به ویژه کلانشهر اصفهان، خمینی‌شهر، برخوار (دولت‌آباد)، لنجان، کاشان، کویرآباد، مبارکه، شاهین‌شهر و میمه و نجف‌آباد پیش‌بینی می‌شود.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس هشدار داده و افزوده است که در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده (ثابت و متحرک) احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.