داستان مربی آفرینش‌های ادبی مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل، پس از طی مراحل داوری، برای انتشار در قالب یک مجموعه داستانی گروهی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل کانون استان اردبیل، با اعلام دبیرخانه جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای، داستان پری‌ناز ستونه، مربی آفرینش‌های ادبی مراکز کانون اردبیل، در کتاب «مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» شامل ۱۶۸ داستانک برگزیده به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شد.

جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای «میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» در پی فراخوانی ادبی شکل گرفت که با استقبال چشمگیر نویسندگان روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که بیش از ۱۷ هزار اثر از ۳۹ کشور و اقلیم جهان به دبیرخانه این جایزه ارسال شد. آثار گردآوری‌شده در این مجموعه با هدف گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب، بازتاب رنج خانواده‌های داغدار و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره آنان تدوین شده‌اند.

گفتنی است، جایزه بین‌المللی داستان شش‌کلمه‌ای میناب به همت خانه کتاب و ادبیات ایران و با همکاری دفتر ادبیات و زبان فارسی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.