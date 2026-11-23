به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، روزهای دوم و سوم آذر مسائل و چالش‌های محیط‌زیستی و بازدید از ظرفیت‌های حفاظتی و تنوع زیستی استان گلستان را بررسی می‌کند.

بازدید از پارک ملی گلستان، افتتاح یک محیط‌بانی و حضور در جلسه شورای راهبری این پارک با محوریت بررسی مسائل و اولویت‌های مدیریتی و حفاظتی، از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر دو روزه خواهد بود.

بازدید از موزه تنوع زیستی و بانک ژن اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست گلستان و دیدار با همکاران و تشکل‌های محیط‌زیستی استان از دیگر برنامه‌های این سفر است.

همچنین دیدار با خانواده شهید جنگ رمضان و حضور در گلزار شهدای گرگان و ادای احترام به مقام شامخ شهدا از دیگر برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به استان گلستان خواهد بود.