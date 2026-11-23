مرز پیشین در سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های ارزشمندی برای تقویت تجارت خارجی، پایداری زنجیره تأمین و تسهیل دسترسی به کالا‌های مورد نیاز برخوردار است و باید از این فرصت برای ارتقای توان اقتصادی منطقه استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار راسک گفت: محصولات کشاورزی و مشتقات نفتی را از جمله کالا‌های صادراتی از طریق بازارچه و گمرک پیشین به پاکستان است و توسعه این فعالیت‌ها می‌تواند زمینه افزایش مبادلات تجاری، رونق کسب‌وکار‌های منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

رحیم‌بخش بلیدئی افزود: گسترش فعالیت‌های تجاری، ضرورت ارتقای زیرساخت‌های مرزی را بیش از گذشته نمایان کرده است و امکانات موجود باید متناسب با حجم تردد خودرو‌های باری و نیاز‌های تاجران، رانندگان و فعالان اقتصادی توسعه یابد.

وی راه‌اندازی ورودی دوم، توسعه شبکه فیبر نوری، تأمین امکانات مورد نیاز بازارچه و گمرک، تسهیل فرآیند‌های اداری و گمرکی و تعیین‌تکلیف رویه‌های تجاری را از نیاز‌های مهم مرز پیشین برشمرد و گفت: رفع این موانع می‌تواند روند ورود و خروج کامیون‌ها را تسهیل کند، از معطلی خودرو‌های باری بکاهد و ظرفیت عملیاتی این گذرگاه را افزایش دهد.

فرماندار راسک با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، گمرکی و امنیتی افزود: توسعه پایدار فعالیت‌های مرزی تنها با اقدامات داخلی محقق نمی‌شود، بلکه تعامل مستمر با طرف پاکستانی و هماهنگی در اجرای رویه‌های تجاری نیز از الزامات گسترش مبادلات است.

بلیدئی با اشاره به ظرفیت بازارچه خرده‌فروشی مشترک پیشین ـ‌مند پاکستان بیان کرد: فعالیت این بازارچه می‌تواند علاوه بر توسعه تجارت رسمی، فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای ساکنان مناطق مرزی ایجاد کند و زمینه مشارکت مردم در مبادلات تجاری را افزایش دهد.

وی ادامه داد: این بازارچه با هدف توسعه مبادلات مرزی و کمک به معیشت مرزنشینان ایجاد شده است و استمرار و تقویت فعالیت آن می‌تواند در رونق کسب‌وکار‌های محلی و افزایش گردش مالی منطقه مؤثر باشد.