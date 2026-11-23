همایش «پیشگامان رهایی» با محوریت وحدت حوزه و دانشگاه و رونمایی از پرچم اهدایی رهبر انقلاب در کرمان برگزار شد.

اتحاد حوزه و دانشگاه، کابوس دشمن

اتحاد حوزه و دانشگاه، کابوس دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، حجت‌الاسلام محسن رضایی، مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان و سیدهادی طباطبایی، فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی استان، در این همایش با گرامیداشت هفته بسیج، بر ضرورت هم‌افزایی و اتحاد بسیج طلاب و دانشجویان تأکید کردند و این همدلی را در شرایط کنونی کشور و رویارویی با استکبار جهانی، عامل تقویت جبهه داخلی و ناامیدی دشمن دانستند.

سردار نظری، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، نیز با تأکید بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه گفت: دشمن در طول سال‌های پس از انقلاب برای برهم زدن اتحاد این دو مجموعه تلاش کرده است، اما مسیر تحقق حاکمیت الهی و ولایی از انسجام این دو بال قدرت می‌گذرد و این اتحاد یک ضرورت راهبردی است.

وی با اشاره به تغییر میدان تقابل دشمن افزود: امروز موشک‌ها و ناو‌های دشمن تعیین‌کننده نیستند و دست برتر در جنگ سخت، در گرو تسخیر اذهان است.

سردار نظری با بیان اینکه دشمن به دنبال حذف علما و دانشمندان کشور است، تصریح کرد: هم انتقام امام شهیدمان را خواهیم گرفت و هم نابودی رژیم صهیونیستی و استکبار را با حضور امام جوانمان خواهیم دید.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، نیز از بسیجیان به‌دلیل حضور، توانمندی و اراده آنان قدردانی کرد و بسیج را جلوه‌ای از وحدت و همدلی دانست.

یکی از بخش‌های ویژه این همایش، رونمایی از پرچم متبرک اهدایی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، به دیار کریمان بود که با اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

در این مراسم همچنین از دانشجویان بسیجی نمونه و خانواده‌های شهدای جنگ ۴۰ روزه، جنگ سوم تحمیلی و دفاع مقدس تجلیل شد.

خانواده‌های شهید علی‌نژاد ملایری، شهید محمدعلی بنی‌اسدی، طلبه شهید اکبر قربانی‌زاده و طلبه شهید حجت‌الاسلام محمد عبداللهی‌نیا از جمله خانواده‌های مورد تجلیل در این همایش بودند.