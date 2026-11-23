واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور درگز به کلات، یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.

یک کشته و دو مصدوم در حادثه رانندگی در محور درگز ـ کلات

یک کشته و دو مصدوم در حادثه رانندگی در محور درگز ـ کلات

یک دستگاه خودروی سمند که دیشب در مسیر شمال به جنوب محور درگز به کلات در حرکت بود، در محدوده روستای کرناوه شیرین به علت سرعت بالا هنگام عبور از پیچ، وارد لاین مخالف شد و از جاده منحرف و واژگون شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، رئیس پلیس شهرستان کلات گفت: در این حادثه

سروان فروزانفر افزود: در این حادثه سه سرنشین خودرو دچار حادثه شدند که جوانی ۲۰ ساله در مسیر انتقال به مرکز اورژانس جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر به بیمارستان کلات منتقل شدند.

وی تاکید کرد : سرعت غیرمجاز، به‌ویژه هنگام عبور از پیچ‌ها، می‌تواند به قیمت جان انسان‌ها تمام شود؛ رانندگی ایمن را جدی بگیریم.