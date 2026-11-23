رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح هشدار داد که عبور از این شرایط با جدال‌های سیاسی ممکن نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای قالیباف در نشست شورای هماهنگی مجلس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح هشدار داد که عبور از این شرایط با جدال های سیاسی ممکن نیست. وی همچنین اصلاح حوزه انرژی را از فوری ترین مسائل کشور دانست. اصلاحی که به اعتقاد وی نقطه شروع آن باید گاز باشد نه بنزین.