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امروز ادامه وزش بادهای جنوب شرقی در هرمزگان با احتمال بارش پراکنده باران برروی برخی نقاط دریایی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با گذر ابر در برخی نقاط دریایی است.
مجتبی حمزه نژاد افزود: با افزایش بادهای جنوب شرقی دریا نیز متلاطم میشود.
وی توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر برای رفت وآمد ایمن شناورها به ویژه سبک، صیادی و تفریحی صورت گیرد.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا شرایط جوی آرام است و از بعدازظهر چهارشنبه افزایش بادهای شمال غربی موجب متلاطم شدن خلیج فارس و تنگه هرمز میشود.
تغییرات دمایی نیز بین یک تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی میشود.