به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، همراه با گذر ابر در برخی نقاط دریایی است.

مجتبی حمزه نژاد افزود: با افزایش باد‌های جنوب شرقی دریا نیز متلاطم می‌شود.

وی توصیه کرد تمهیدات لازم در بنادر برای رفت وآمد ایمن شناور‌ها به ویژه سبک، صیادی و تفریحی صورت گیرد.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا شرایط جوی آرام است و از بعدازظهر چهارشنبه افزایش باد‌های شمال غربی موجب متلاطم شدن خلیج فارس و تنگه هرمز می‌شود.

تغییرات دمایی نیز بین یک تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.