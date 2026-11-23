به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، جشنواره انار خانوک با حضور پرشور مردم، مسئولان و کشاورزان برگزار شد و میزبان حدود ۱۲۰ غرفه‌دار بود؛ غرفه‌هایی که در آنها از انار تازه و رب انار تا شیرینی‌های محلی، صنایع دستی، محصولات زنبورداری و تولیدات مشاغل خانگی عرضه شد.

در خانوک، انار فقط یک محصول کشاورزی نیست؛ بخشی از هویت شهری است که نام و آوازه‌اش با دانه‌های درشت و خوش‌طعم این میوه سرخ گره خورده و باغدارانش سال‌ها با عشق و تلاش پای درختان انار ایستاده‌اند.