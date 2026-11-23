مسئول بسیج دانشجویی استان یزد از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های بصیرتی، معرفتی، فرهنگی و جهادی همزمان با هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اکبر عابدی با تشریح برنامه‌ها و فعالیت‌های بسیج دانشجویی استان یزد اظهار کرد: بازخوانی پیام امام خمینی (ره) در دوم آذرماه سال ۱۳۶۷ درباره بسیج، دیدار و تجدید بیعت با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی افزود: برگزاری برنامه «پیشگامان رهایی» ویژه دانشجویان و اعزام دانشجویان به اردو‌های راهیان نور در اسفندماه نیز در دستور کار بسیج دانشجویی استان یزد قرار دارد.

مسئول بسیج دانشجویی استان یزد در ادامه به تشریح اقدامات جهادی این مجموعه در سال جاری پرداخت و گفت: امدادرسانی به آسیب‌دیدگان جنگ در تهران، پشتیبانی از رزمندگان، تجلیل از شهدا و جانبازان دو جنگ اخیر، برگزاری اردوی جهادی در منطقه کنارک شهرستان چابهار و اجرای طرح شهید عجمیان در ۱۰ مدرسه استان از جمله این اقدامات بوده است.

عابدی، برپایی مواکب و میدان‌داری در نقاط مختلف استان را از دیگر فعالیت‌های بسیج دانشجویی برشمرد و با اشاره به برنامه‌های حوزه جهاد تبیین اظهار کرد: برگزاری سخنرانی‌های تبیینی و سیاسی در میادین سطح شهر، ایجاد نمایشگاه‌های محتوایی و تبیینی، تهیه و خرید پرچم و اجرای برنامه‌های پرده‌خوانی تبیینی از جمله اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و اردو‌های دانشجویی در سال جاری بیان کرد: اعزام و اسکان ۸۰۰ نفر از دانشجویان برای حضور در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اعزام ۷۰۰ نفر و اسکان پنج هزار نفر از دانشجویان در ایام اربعین حسینی، اعزام و اسکان هزار و ۸۴۵ نفر از دانشجویان استان در اردوی راهیان نور جنوب و اعزام و اسکان ۱۵۰ نفر در اردوی راهیان نور میناب از جمله برنامه‌های اجراشده بوده است.

مسئول بسیج دانشجویی استان یزد در پایان، تداوم فعالیت‌های فرهنگی، بصیرتی و جهادی را از محور‌های اصلی برنامه‌های این مجموعه عنوان کرد.