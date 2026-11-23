مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تأمین دوربین‌های پیشرفته سوپرزوم با قابلیت بزرگ‌نمایی و اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد ریال با هدف تقویت حفاظت و پایش مناطق و زیستگاه‌های حیات‌وحش استان خبر داد.

تجهیز محیط بانان اردبیل به دوربین‌های سوپرزوم ۱۲۵ برابری

تجهیز محیط بانان اردبیل به دوربین‌های سوپرزوم ۱۲۵ برابری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان ، این تجهیزات با هدف ارتقای توان پایش میدانی و تقویت امکانات حفاظتی خریداری و در اختیار شهرستان‌های دارای زیستگاه‌های حساس و اولویت‌دار قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در این باره اظهار کرد: این دوربین‌ها با قابلیت بزرگ‌نمایی اپتیکال ۱۲۵ برابری و بزرگ‌نمایی دیجیتال تا ۲۵۰ برابر، امکان مشاهده، تصویربرداری و مستندسازی سوژه‌های دوردست را فراهم می‌کنند و نقش مؤثری در رصد گونه‌های جانوری و بررسی وضعیت زیستگاه‌ها بدون ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش دارند.

وی افزود: این تجهیزات در اختیار محیط‌بانان یگان حفاظت و کارشناسان محیط زیست قرار گرفته است تا در پایش مناطق تحت مدیریت و مناطق آزاد، شناسایی و مستندسازی تخلفات احتمالی و بررسی وضعیت گونه‌های جانوری در زیستگاه‌های حساس مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت از عرصه‌های طبیعی بیان کرد: توسعه تجهیزات پایش و نظارت، موجب افزایش دقت و اثربخشی اقدامات حفاظتی و ارتقای توان عملیاتی محیط‌بانان در صیانت از تنوع زیستی و سرمایه‌های طبیعی استان می‌شود.

خداپرست گفت: در حال حاضر حدود ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی استان تحت مدیریت و حفاظت محیط‌بانان قرار دارد که معادل ۱۱ درصد مساحت استان است و علاوه بر این، ۱۵ درصد مساحت استان نیز در قالب مناطق شکار ممنوع حفاظت می‌شود.